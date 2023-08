Taylor Swift distribui bónus milionário aos trabalhadores da digressão

"Eras Tour" chega a Portugal em maio de 2024.

A tour de Taylor Swift pode-se tornar numa das mais lucrativas de sempre para um artista. Contudo, nem todo o dinheiro angariado com os concertos é para a norte-americana de 33 anos.A cantora tem dado bónus generosos a toda a equipa envolvida na "Eras Tour", a sexta digressão da carreira de "Tay Tay", como é conhecida pelos fãs.Taylor Swift deu, recentemente, prémios de cerca de 50 milhões de euros a membros do catering, produtores, dançarinos e condutores. Estes últimos terão recebido quase cem mil euros, informa o site TMZ.A cantora, que atua em Portugal a 24 e 25 de maio de 2024, tem angariado cerca de 12 milhões de euros por cada concerto da "Eras Tour".Até hoje já conseguiu quase 300 milhões de euros com a "Eras Tour". Este valor aproxima Taylor Swift de bater o recorde de tour com maior receita de sempre.O valor máximo foi atingido por Elton John, com a digressão de despedida "Farewell Yellow Brick Road tour". O britânico alcançou uma receita de cerca de 860 milhões de euros.