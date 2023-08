“Esta capacidade de acolher que Portugal tem é absolutamente extraordinária”: Costa no fim da Cerimónia de Acolhimento

Primeiro-ministro sublinhou a necessidade de seguir os conselhos do Papa Francisco.

O primeiro-ministro, António Costa, congratulou esta quinta-feira a organização da Jornada Mundial da Juventude no final da cerimónia de acolhimento na Colina do Encontro, Parque Eduardo VII, em Lisboa. "Esta capacidade de acolher que Portugal tem é absolutamente extraordinária", disse.O governante sublinhou a necessidade de seguir os conselhos do Papa Francisco, tanto "os crentes como os não crentes. "Temos de seguir a mensagem. São muito importantes, para acordar o País e a Europa", afirmou.Os jornalistas questionaram ainda o primeiro-ministro sobre a retirada do cartaz relativo às vítimas dos abusos sexuais na Igreja, em Oeiras. "O dia de ontem (quarta-feira) foi marcado pela chegada do Santo Padre, acho indiscutível", sustentou.A cerimónia de acolhimento, que marcou o primeiro encontro oficial de Sua Santidade com os jovens peregrinos, contou com meio de milhão de pessoas.