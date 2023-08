Saiba quais as ruas cortadas ao trânsito ou condicionadas esta sexta-feira em Lisboa

PSP sugere que os cidadãos optem pelo uso de transportes públicos.

Várias ruas do concelho de Lisboa vão estar cortadas ou condicionadas ao trânsito esta sexta-feira devido a diversos eventos relacionados com a Jornada Mundial da Juventude.

PSP sugere aos peregrinos e restantes cidadãos, que precisem de se deslocar a alguma das áreas afetadas, que optem pelos transportes públicos.

Saiba quais as artérias que vão estar interditas ou fortemente condicionadas e consulte aqui as alterações ao trânsito e outras limitações à mobilidade durante a JMJ.

Entre as 7h00 e as 13h00 estão previstos os seguintes condicionamentos no trânsito na zona de Belém:

Rua de Belém com a Travessa dos Ferreiros a Belém

Rua de Belém C/ Travessa Marta Pinto

Praça Afonso de Albuquerque

Calçada da Ajuda com a Rua da Junqueira

Arruamento do Centro Cultural de Belém com a Praça do Império

Arruamento do Centro Cultural de Belém com a Avenida da Índia

Rua Dom Lourenço de Almeida com a Rua João Bastos

Rua Bartolomeu Dias com a Praça do Império

Rua das Oliveiras com a Praça do Império

Rua das Oliveiras com a Avenida da Índia

Largo dos Jerónimos com a Rua dos Jerónimos

Largo dos Jerónimos com a Praça do Império

Avenida de Brasília – isolamento à circulação de trânsito entre o restaurante Vela Latina e o Museu da Eletricidade

A Avenida da Índia estará sujeita ao isolamento total da circulação das vias centrais, existindo cortes de trânsito nas seguintes artérias cuja circulação se faça em direção à Avenida da Índia:

Rua de Cascais

Travessa da Galé

Praça das Indústrias

Rua Mécia Mouzinho de Albuquerque

A zona de Belém estará sujeita ao isolamento total da circulação das vias centrais, existindo cortes de trânsito nas seguintes artérias cuja circulação se faça em direção à zona de Belém:





Rua da Junqueira com o Largo Marques Angeja e a Rua Alexandre Sá Pinto

Rua da Junqueira com a Travessa de Santo António à Junqueira

Saída de estacionamento do Museu dos Coches

Calçada da Ajuda com a Rua da Junqueira

Calçada da Ajuda com a Rua do Embaixador

Calçada da Ajuda com a Rua General João de Almeida

Calçada da Ajuda com a Rua Bica do Marquês

Rua de Belém com a Travessa das Galinheiras

Calçada do Galvão com o Largo das Escolas

Rua dos Jerónimos com a Avenida do Restelo

Rua dos Jerónimos com a Rua Gonçalves Zarco

Rua dos Jerónimos com a Avenida Ilha da Madeira

Avenida do Restelo com a Rua da Alcolena

Avenida do Restelo com a Rua Dom Lourenço de Almeida

Avenida do Restelo com a Avenida da Torre de Belém

Rua Bartolomeu Dias com a Rua Vila Correia

Rua Bartolomeu Dias com a Rua Luís Braille

Rua Bartolomeu Dias com a Avenida Torre de Belém

Avenida Torre de Belém com a Avenida da Índia

Avenida Índia com a Rua Lago Henriques

Avenida da Índia com a Travessa do Forte da Areia

De seguida Sua Santidade desloca-se ao Centro Paroquial da Serafina, previsto às 09h45 no Bairro da Serafina, pelo que terá previstos entre as 07h00 e as 13h00, os seguintes cortes e constrangimentos de trânsito:





Estrada da Serafina c/ Rotunda das Pedreira

Estrada da Serafina c/ Estrada da Belavista

Estrada da Serafina c/ Rua Padre Maurício dos Santos

Rua Padre Maurício dos Santos c/ Rua João da Mota e Silva

Rua João da Mota e Silva c/ Rua Diogo de Mendonça Corte Real

Rua João da Mota e Silva c/ Rua Francisco Ferreira Cangalhas

Rua João da Mota e Silva c/ Rua São Vicente de Paulo

Rua da Igreja c/ Rua São Jacob

Rua da Igreja c/ Rua da Samaritana

Rua da Igreja c/ Rua Padre José Gallea

Rua da Igreja c/ Rua Capela

Rua Padre Maurício dos Santos c/ Vila Ferro

Rua Carlos Conde c/ Rua Padre José Gallea

Rua Miguel Ângelo de Blasco c/ Rua dos Arcos

Rua Padre Maurício dos Santos c/ Rua Aqueduto das Águas LivreS

Rua A c/ Rua C 2

Pelas 18h00 inicia-se a Via-Sacra, pelo que a Polícia de Segurança Pública vai iniciar o seu policiamento, promovendo uma avaliação do momento em que se vai proceder ao corte total da circulação em torno do evento.

Avenida República, no acesso ao túnel do Campo Pequeno, sentido Campo Grande-Saldanha – impedimento de acesso ao túnel.

A Avenida da República estará sujeita ao isolamento total da circulação das vias centrais, bem como dos seus atravessamentos, existindo cortes de trânsito nas seguintes artérias cuja circulação se faça em direção à Avenida da República:

Avenida de Berna

Avenida Elias Garcia

Avenida Visconde de Valmor

Avenida Miguel Bombarda

Avenida João Crisóstomo

Avenida Duque D’Ávila

Avenida 5 de Outubro com a Avenida Duque D’Ávila

Praça Duque do Saldanha – impedimento de acesso às vias centrais da Avenida da República bem como de acesso à Avenida Fontes Pereira de Melo

A Avenida Fontes Pereira de Melo estará sujeita ao isolamento total da circulação das vias centrais, bem como dos seus atravessamentos, existindo cortes de trânsito nas seguintes artérias cuja circulação se faça em direção à Avenida Fontes Pereira de Melo:

Rua Pinheiro Chagas

Rua Pinheiro Chagas com a Avenida 5 de Outubro

Rua Latino Coelho com a Rua Viriato

Rua Viriato com a Rua Tomás Ribeiro

Rua Tomás Ribeiro com a Rua Sousa Martins

Praça José Fontana com a Rua Tomás Ribeiro

Rua Andrade Corvo

Rua Viriato com a Rua Andrade Corvo

Rua Sousa Martins com a Rua Andrade CorvoRua Martens Ferrão

Avenida António Augusto de Aguiar

Avenida Sidónio Pais

A Avenida Duque de Loulé estará sujeita ao isolamento total da sua circulação, existindo cortes de trânsito nas seguintes artérias cuja circulação se faça em direção à Avenida Duque de Loulé:

Avenida Duque de Loulé com a Rua Luciano Cordeiro

Avenida Duque de Loulé com a Rua Rodrigues Sampaio e Rua Camilo Castelo Branco

Rua Ator Tasso com a Rua Eça de Queirós

A Avenida António Augusto de Aguiar estará sujeita ao isolamento total da sua circulação, existindo cortes de trânsito nas seguintes artérias cuja circulação se faça em direção à Avenida António Augusto de Aguiar:

Rua Eugénio dos Santos

Rua Filipe Folque

Rua Engenheiro Canto ResendeRua Carlos Testa

Rua Marquês da Fronteira

Rua Ramalho Ortigão

Praça de Espanha

Rua Marquês da Fronteira com a Avenida Sidónio Pais

Alameda Cardeal Cerejeira com a Avenida Sidónio Pais

A Alameda Cardeal Cerejeira estará sujeita ao isolamento total da sua circulação, existindo cortes de trânsito nas seguintes artérias cuja circulação se faça em direção à Alameda Cardeal Cerejeira:



Rua Castilho

Alameda Edgar Cardoso

Alameda Edgar Cardoso com a rotunda de acesso ao túnel da Rua Marquês de Subserra

A Rua Castilho estará sujeita ao isolamento total da sua circulação, existindo cortes de trânsito nas seguintes artérias cuja circulação se faça em direção à Rua Castilho:



Rua Marquês da Fronteira

Rua Rodrigo da Fonseca com a Rua Dom Francisco Manuel de Melo

Rua Rodrigo da Fonseca com a Rua Padre António Vieira

Rua Rodrigo da Fonseca com a Rua Sampaio e Pina

Rua Rodrigo da Fonseca com a Rua Marquês da Subserra

A Praça Marquês do Pombal estará sujeita ao isolamento total da sua circulação, existindo cortes de trânsito nas seguintes artérias cuja circulação se faça em direção à Praça Marquês do Pombal:

Rua Joaquim António de Aguiar com a Rua CastilhoRua Joaquim António de Aguiar com a Rua Artilharia I

Avenida Engenheiro Duarte Pacheco com a Rua Alberto da Mota Pinto

Avenida Engenheiro Duarte Pacheco com o Túnel do Marquês de Pombal

Rua Braamcamp com a Rua Castilho

A Avenida Liberdade estará sujeita ao isolamento total da sua circulação, existindo cortes de trânsito nas seguintes artérias cuja circulação se faça em direção à Avenida da Liberdade:

Rua Alexandre Herculano com a Rua Braamcamp

Rua Gomes Freire com a Rua do Conde Redondo

Rua Luciano Cordeiro com a Rua do Conde Redondo

Rua de Santa Marta com a Rua do Conde Redondo

Rua Alexandre Herculano com a Rua Camilo Castelo Branco

Rua Alexandre Herculano com a Rua Rodrigues Sampaio

Largo do Rato com a Rua Alexandre Herculano

Largo do Rato com a Rua de São Bento

Rua Alexandre Herculano com a Rua Castilho

Rua Alexandre Herculano com a Rua Mouzinho da Silveira

Rua Alexandre Herculano com a Avenida Liberdade

Rua Rodrigues Sampaio com a Rua Barata Salgueiro

Rua Manuel Jesus Coelho

Rua das Pretas

Rua das Pretas com a Rua de São José

Calçada do Moinho de Vento com a Rua do Telhal

Alameda de Santo António dos Capuchos com a Rua de Santo António dos Capuchos

Largo da Anunciada

Praça dos Restauradores

Rua 1º de Dezembro com a Praça Dom João da Câmara

Praça Dom Pedro IV com a Praça Dom João da Câmara

Rua Castilho com a Rua do Salitre

Rua Barata Salgueiro com a Rua Mouzinho da Silveira

Rua Barata Salgueiro com a Avenida da Liberdade

Praça da Alegria

Praça da Alegria com a Rua da Conceição da Glória

Avenida da Liberdade com a Travessa da Glória

A zona da Praça do Comércio estará sujeita ao isolamento total da sua circulação, existindo cortes de trânsito nas seguintes artérias cuja circulação se faça em direção à Praça do Comércio:

Praça do Martim Moniz

Praça da Figueira

Praça Dom Pedro IV com a Rua Áurea

Rua da Conceição com a Rua dos Douradores

Rua da Madalena com a Rua da Conceição

Rua dos Fanqueiros com a Rua da Conceição

Rua da Madalena com a Rua da Conceição

Rua dos Fanqueiros com a Rua do Comércio

Rua dos Fanqueiros com a Rua da Alfândega

Rua da Madalena com a Rua da Alfândega

Avenida Infante Dom Henrique com a Rua dos Arameiros

Largo do Corpo Santo com a Avenida Ribeira das Naus

Praça Duque da Terceira com o Cais do Sodré

Rua Serpa Pinto com a Rua Victor Cordon

Rua Victor Cordon com a Calçada de São Francisco

Largo de São Julião com a Rua Nova do Almada

Calçada de são Francisco a Rua Nova do Almada

Rua do Crucifixo com a Rua da Conceição

Largo do Carmo com a Calçada do Carmo

A par destes cortes de trânsito, informa-se que existirão cortes de trânsito a partir da 00h00 do dia 4 de agosto nas seguintes zonas:

Encerramento dos acessos à zona do Parque Eduardo VII, nomeadamente: (reabrem na madrugada do dia 5 de agosto)

Rua Castilho

Alameda Cardeal Cerejeira

Alameda Engenheiro Edgar Cardoso

Avenida Sidónio Pais

Rua Engenheiro Canto Resende

Rua Eugénio dos Santos

No que diz respeito à circulação na cidade de Lisboa, as principais artérias que se revestem como alternativas e se encontram a circular sem restrições são:

A5 e A9

A5 circulável sem restrições no sentido Cascais-Lisboa até ao Nó da A9

A9 circulável sem restrições no sentido SUL-NORTE, desde o Nó da A5

Estrada Nacional 6 e Estrada Nacional 6-7, em Carcavelos

Estrada Nacional 6 circulável sem restrições no sentido Cascais-Lisboa até Carcavelos

A1

A1 circulável sem restrições no sentido SUL-NORTE

A1 circulável sem restrições no sentido NORTE-SUL até ao Nó de Póvoa de Santa Iria

Ponte Vasco da Gama