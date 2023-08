Aumento pode chegar a 7% nas rendas em 2024

Os valores da inflação de julho mostram que o valor da média dos últimos 12 meses, excluindo a habitação, se fixou em 7,41%, pelo que não deverá andar muito longe disso a atualização anual de rendas a aplicar em 2024, de acordo com informação avançada esta quinta-feira pelo ‘Negócios’. Ao mesmo jornal, o Governo disse que está a acompanhar a evolução da inflação e que só depois tomará uma decisão.Saiba mais no site do Correio da Manhã