Homem simula acidente para matar ‘ex’ da namorada por ciúmes

Tudo parecia ser um mero acidente de viação e o condutor do automóvel, de 27 anos, até garantiu à GNR que se distraiu e embateu na moto, provocando um aparatoso despiste desse veículo, na madrugada de 2 de julho, em Favões, Alpendurada, em Marco de Canaveses. Só que a vítima, que ficou em estado grave, é o ex-namorado da atual companheira do automobilista.