Destruídos 89 mil ninhos de vespa asiática

Desde 2011 já foram destruídos quase 89 mil ninhos de vespa-asiática em 16 distritos de Portugal continental. Segundo dados fornecidos aopelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), no âmbito da plataforma STOPvespa, até junho de 2023 foram avistados e registados 91 573 ninhos de vespa-asiática, tendo sido destruídos 88 722 (97% do total).