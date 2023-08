Homem amarrado e ameaçado em assalto milionário num estaleiro de obras em Gaia

Ladrões escaparam na carrinha da empresa, carregada com o cobre.

Um grupo de 10 homens roubou, esta madrugada de sexta-feira, milhares de euros em cobre e uma carrinha de transporte de mercadorias, de um estaleiro de obras, em Gaia. Os assaltantes amarraram e ameaçaram o vigilante com uma arma de fogo.Os ladrões escaparam na carrinha da empresa, carregada com o cobre.O alerta foi dado, cerca das 02h00, para a PSP de Valadares, para assalto, na rua das Cancelas Negras, em Francelos. O Departamento de Investigação Criminal da PSP também foi acionado.No entanto, por se tratar de uma ocorrência que envolveu uma arma de fogo, a responsabilidade da investigação passou para a Polícia Judicial do Porto.O grupo é suspeito do crime de roubo de metais não preciosos.