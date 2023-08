Restaurantes em Barcelona recusam mesa a pessoas sozinhas

Turismo massivo leva restauração a dar prioridade a grupos.

Alguns restaurantes de Barcelona, em Espanha, estão a impedir pessoas de comerem sozinhas nos estabelecimentos. O regresso do turismo massivo leva os comerciantes a dar prioridade aos grandes grupos, informa o jornal espanhol El País.A posição dos profissionais da área da restauração tem incomodado os residentes locais, que dizem ser impossível encontrar um local para fazer uma refeição."Nos últimos tempos, se o restaurante está cheio, recusam dar-me mesa porque estou sozinha. Na última vez chateei-me muito. Disse que se era pelo dinheiro eu pagava mais. Disseram-me que não era por isso, era por estar sozinha", diz Anna, da localidade de Eixample, citada pelo jornal espanhol."Só queria ir estar numa esplanada a ler alguma coisa enquanto comia", relata outro catalão, que foi recusado em três locais diferentes."No primeiro local que consegui mesa veio um funcionário dizer-me que estava reservada. Não estava. Quando me levantei sentou-se um grupo de pessoas. No segundo estabelecimento avisaram que só teria 20 minutos para comer. Na última esplanada foram logo informar que as mesas eram só para grupos", acrescenta.Além desta restrição a pessoas que não vão acompanhadas, os locais queixam-se de também serem recusados em vários locais quando não vão almoçar ou jantar.Os catalães já estavam habituados a essa prática, quando se verificava em horas normalmente associadas a essas refeições (entre as 13h00 e as 15h00 para almoçar, e entre as 20h00 e as 22h00 para jantar). Contudo, nos tempos recentes, essa restrição foi alargada, para contemplar os diferentes horários de múltiplos turistas.Há relatos de pessoas que não conseguem sequer ir a um estabelecimento beber algo a partir das 12h00.Para tentar conciliar o turismo massivo há restaurantes que estão a adotar sistemas de senhas para facilitar o serviço aos clientes.