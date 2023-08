Praia dos Pescadores na Ericeira interditada a banhos

Restrição vigora até estabilização dos valores.

A praia dos Pescadores, no concelho de Mafra, foi esta sexta-feira interditada a banhos na sequência da presença de microbiológicos "acima dos parâmetros de referência", de acordo com análises realizadas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) à qualidade da água.

"Após ter recebido a informação por parte da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), a desaconselhar a ida a banhos na praia dos Pescadores, na Ericeira, a Autoridade Regional de Saúde deu instruções para que fosse hasteada a bandeira vermelha e colocados os avisos nos acessos à praia, interditando a ida a banhos, diz o comunicado da Autoridade Marítima Nacional.





A restrição vai vigorar até que se verifique a estabilização dos valores.