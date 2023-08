Morreu Mark Margolis, ator do 'Breaking Bad'

Tinha 83 anos.

O ator Mark Margolis morreu esta sexta-feira, aos 83 anos, no Mount Sinai Hospital, em Nova Iorque, nos EUA. O artista deu vida ao vilão Don Hector Salamanca na série 'Breaking Bad'.A notícia foi confirmada ao The Hollywood Reporter pelo filho do ator, Morgan Margolis. Mark Margolis estava internado devido a uma doença repentina.O ator interpretou vários papéis, tendo o dado vida à última personagem em 'You Honor', uma série lançada este ano.