PSP alerta para cortes no trânsito sábado devido aos peregrinos que vão para Parque Tejo

A PSP alertou esta sexta-feira para constrangimentos e cortes de trânsito, no sábado, nas zonas de Santa Apolónia, Segunda Circular, Rotunda do Relógio, Encarnação, Moscavide, Sacavém e Santa Iria para os peregrinos que se deslocarem a pé para o Parque Tejo.

"Foram previstos fluxos pedonais para o acesso dos peregrinos ao recinto. Esses fluxos pedonais têm a ver com a localização dos parques de estacionamento que foram definidos para os autocarros dos peregrinos que vão assistir às cerimónias no sábado e domingo", explicou o diretor do departamento de operações da Polícia de Segurança Pública, Pedro Moura.

Na conferência de imprensa diária sobre a operação de segurança da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que esta sexta-feira cumpre o quarto dia, Pedro Moura afirmou que "todos os arruamentos vão ser devidamente policiados, a maioria deles estará cortado ao trânsito e será exclusivamente para os peregrinos andarem a pé".

Segundo aquele responsável da PSP, as ruas que vão estar com "fortes condicionamentos ao trânsito" e encerradas vão desde Santa Apolónia, Segunda Circular, Rotunda do Relógio, Encarnação, Moscavide, Sacavém e Santa Iria.

Pedro Moura especificou que todas estas ruas são aquelas que os peregrinos vão percorrer a pé na caminhada para o Parque Tejo, onde sábado à noite vai decorrer a vigília com os jovens e, no domingo de manhã, será celebrada uma missa, presididos pelo Papa.

O oficial da PSP aconselhou os peregrinos que estão em locais de acolhimento em Lisboa a utilizarem transportes públicos até à Gare do Oriente e deste local partirem a pé para o Parque Tejo.

"É por este meio que esperamos que devem chegar a maior parte dos peregrinos. Outro grande grupo são aqueles que vêm de autocarros, existindo parques de estacionamento reservados para esse efeito, que estão sinalizados e vão ter voluntários para os encaminhar para o Parque Tejo", disse.

Pedro Moura deu também conta que há um parque de estacionamento com capacidade para mil autocarros em Loures.

Na conferência de imprensa, Pedro Moura fez ainda um balanço positivo da operação de segurança da JMJ e da visita do Papa Francisco a Portugal, destacando o facto de ainda não ter ocorrido incidentes.

Lisboa está a ser palco da Jornada Mundial da Juventude, com a presença do Papa Francisco e que, até domingo, reúne milhares de peregrinos de todo o mundo.