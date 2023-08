“A Igreja não é um museu de arqueologia”: 800 mil pessoas na celebração da Via Sacra para ver o Papa

Um mar de juventude recebeu esta sexta-feira o Papa no Parque Eduardo VII e todas as zonas limítrofes, para a celebração da via-sacra. Foram 800 mil pessoas, mais 300 mil do que na primeira aparição de Francisco aos jovens peregrinos participantes na Jornada Mundial da Juventude, na cerimónia de acolhimento do dia anterior. Uma imensa multidão a perder de vista, que recebeu Francisco de forma extremamente calorosa, quase eufórica. O percurso em ‘papamóvel’, na Colina do Encontro, foi por isso mais demorado e com mais paragens para cumprimentar e abençoar, sobretudo bebés, o que tem sido uma constante nestes dias. Muita gente de lágrimas nos olhos, emocionada de tão próximo que esteve do líder da Igreja. Foram mais de 50 minutos inesquecíveis, apesar do calor que se fez sentir e que obrigou as equipas de assistência médica a trabalho extra, com alguns fiéis a desmaiarem. Nada de grave, mas que serve de alerta para o dia deste sábado e este domingo, quando os termómetros se aproximarem dos 40 graus, num espaço sem sombras, como é o Parque Tejo. Estão instalados sistemas que permitem ‘refrescar’ o ambiente, através de minúsculas partículas espalhadas pelo ar, mas poderão não ser suficientes. Sem esquecer que se espera uma enchente ainda maior, próxima de um milhão de pessoas.Leia no Correio da Manhã.