Anticiclone dos Açores deixa País acima de 40 graus

Se tem planos para os próximos dias, não se esqueça de redobrar os cuidados com o sol. Os termómetros em Portugal continental vão subir, atingindo já este sábado, no caso do distrito de Setúbal, os 40 graus de temperatura. No decorrer da semana, vários distritos irão ultrapassar os 40 graus de máxima, podendo chegar aos 44 graus em Santarém e Évora já na segunda-feira.