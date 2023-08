Preço do gasóleo soma nova forte subida

O preço do gasóleo vai registar nova subida significativa na próxima segunda-feira, com o litro deste combustível a aumentar 5,5 cêntimos, depois de um acréscimo de 8,5 cêntimos no início desta semana (6,5 cêntimos por litro, mais dois cêntimos de taxa de carbono). Segundo fontes do setor, a gasolina deverá manter o valor registado esta sexta-feira, mas é preciso recordar que já esta semana os preços encareceram quase nove cêntimos por litro, após somado o acréscimo de 1,8 cêntimos em taxas anunciado pelo Governo.Leia no Correio da Manhã.