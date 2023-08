Despiste de mota faz dois mortos na A26 em Sines

Vítimas mortais são um homem e uma mulher.

Duas pessoas morreram num despiste de mota, esta manhã, na A26 em Sines. O acidente aconteceu cerca das 7h00.Ao que oapurou, as vítimas mortais são um homem e uma mulher.No local estão os Bombeiros de Sines, a GNR do Cercal e a VMER do Hospital do Litoral Alentejano.Algumas vias de trânsito estão obstruídas.