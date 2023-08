Jovem ataca passageiros em avião e é detido em Lisboa

Suspeito foi manietado no interior do avião e entregue sob detenção pelo comandante.

Um jovem de 23 anos que atacou vários passageiros durante uma viagem de avião acabou detido pela PSP, no Aeroporto de Lisboa. Os distúrbios ocorreram dia 2.



O suspeito, que colocou em perigo a segurança do voo, dos tripulantes e passageiros, foi manietado no interior do avião e entregue sob detenção pelo comandante.