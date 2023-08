Pantera do Boavista no Estádio do Bessa vandalizada

Durante a manhã, o clube levou a cabo trabalhos de limpeza.

Pantera do Boavista, símbolo que se encontra no exterior do Estádio do Bessa, foi vandalizada durante esta madrugada de sábado.



