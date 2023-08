Acidente de autocarro com 50 peregrinos e várias pessoas assaltadas em Lisboa

Também foi descoberto um cidadão marroquino no Jardim Amália Rodrigues, "escondido nos arbustos e indocumentado".

A PSP registou na sexta-feira quatro ocorrências no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), assinalando um acidente de um autocarro com cerca de 50 peregrinos em Lisboa, sem feridos a declarar, anunciou hoje aquela força de segurança.

De acordo com os dados divulgados pelo Sistema de Segurança Interna (SSI), referentes ao quarto dia da JMJ, a PSP destacou o acidente do autocarro na Avenida Doutor Alfredo Bensaúde.

Há ainda a registar um roubo a um cidadão polaco, na Rua Nova do Carvalho, em Lisboa. Um grupo de cinco pessoas robaram um telemóvel no valor de 300 euros. E um grupo de 10 peregrinos brasileiros, que se encontram alojados em Almada, notaram que tinham sido furtados em 766 euros e vários objetos pessoais também desapareceram.