Atenção peregrino! As temperaturas podem atingir os 41 graus em Lisboa

IPMA colocou o distrito de Lisboa em aviso vermelho devido ao calor extremo.

As temperaturas na cidade de Lisboa podem atingir valores entre 38 e 41 graus, este sábado e domingo, enquanto a temperatura mínima irá variar entre 20 e 23 graus.O IPMA colocou o distrito de Lisboa em aviso vermelho devido ao calor extremo.De relembrar que este fim de semana decorre a Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa, com milhares de peregrinos a serem esperados no Parque Tejo.Entre domingo e quinta-feira a temperatura máxima deverá variar entre 35 e 40 graus na maior parte do território, "podendo atingir pontualmente 44 no interior".A Proteção Civil indicou este sábado que as equipas que vão acionar o sistema de nebulização no Parque Tejo, em Lisboa, para refrescar os peregrinos estão prontas, mas este recurso só será utilizado em caso de necessidade.

"As equipas que vão fazer esse trabalho (sistema de nebulização) estão prontas e será avaliado no local a necessidade de realizar essa operação. Não é de mais recomendar que essa não é a solução para o problema, a solução é a hidratação", disse Mário Silvestre, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Na conferência de imprensa diária sobre o plano de segurança da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), Mário Silvestre sublinhou que "contra a desidratação a mensagem é beber água e usar protetor solar e chapéu".