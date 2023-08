Mulher ferida com gravidade após ser atropelada por carro em Ovar

PSP de Ovar investiga as causas do acidente.

Uma mulher, com cerca de 60 anos, sofreu ferimentos graves, esta tarde de sábado, depois de ser atropelada por um carro, em Ovar.O alerta foi dado, cerca das 15h00, para os bombeiros de Ovar, para um atropelamento rodoviário, na rua Visconde de Ovar. A equipa da viatura médica de emergência e reanimação da Feira também foi acionada.A PSP de Ovar foi acionada e investiga as causas do acidente. A vítima foi levada, pelos bombeiros de Ovar, para o hospital da Feira.