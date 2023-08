Mar de fé reza com Francisco

Mais de um milhão de pessoas recebeu este sábado ao final do dia, em euforia, o Papa Francisco no Parque Tejo, para presidir à Vigília preparatória da Missa deste domingo, que encerra a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa. Mais gente do que o esperado, assegurou a organização, pelo que o caos se instalou em algumas zonas do recinto, nomeadamente do lado de Loures, na rotunda das Mercadorias, em direção à foz do rio Trancão, devido à concentração de um grande número de jovens não inscritos. Houve sérios problemas de circulação, com autocarros a passarem por entre os grupos que caminhavam, longas filas para encher os cantis nos bebedouros e, na maioria dos espaços, os kits de comida esgotaram em apenas meia hora, ainda antes das 17h00.Leia no Correio da Manhã.