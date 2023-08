Um milhão e meio de pessoas presentes na missa presidida pelo Papa no Parque Tejo

Este é o mesmo número de pessoas que participaram na vigília, no sábado à noite.

Cerca de um milhão e meio de pessoas estão este domingo no Parque Tejo, em Lisboa, na missa de encerramento da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), presidida pelo Papa Francisco, anunciou a sala de imprensa da Santa Sé.

"As autoridades locais confirmaram a presença de cerca de um milhão e 500 mil pessoas no Parque Tejo para a Santa Missa", divulgou a Santa Sé.

Este é o mesmo número de pessoas que participaram na vigília, no sábado à noite, também no Parque Tejo, de acordo com as autoridades.