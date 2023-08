CMTV líder com cobertura noticiosa da visita do Papa e dos fogos em Portugal

Estação televisiva registou shares entre 10,5% e 11,8%.

A CMTV foi no sábado a televisão mais vista em Portugal entre as 18h00 e as 18h30. Com efeito, a CMTV superiorizou-se neste horário a todos os canais generalistas e de informação.Nesse período, entre as 18h00 e as 18H30, a CMTV registou shares entre 10,5% e 11,8%, acima da TVI (que andou na casa dos 9% neste período) e da SIC (com shares médios de 7% neste horário).Com a cobertura da dramática situação dos fogos e da visita do Papa Francisco a Portugal, a CMTV obteve no sábado um share médio diário de 6,7%, que corresponde a mais de 153 mil espectadores a cada minuto do dia.Atrás da CMTV surge a CNN, com 3,8% de share médio diário, e a SIC Notícias, com 3,4%.A visita do Papa e a realização da Jornada Mundial da Juventude são dois acontecimentos que aumentaram a intensidade informativa desde a passada quarta feira. E a verdade é que os últimos dias têm acentuado a liderança absoluta da CMTV no mercado de informação nacional e do cabo, e que já leva 16 meses sem qualquer interrupção.Até à entrada para o último dia de visita papal, a CMTV foi líder de mercado em todos os dias da visita do Sumo Pontífice e de realização da Jornada Mundial, superiorizando-se aos seus concorrentes, CNN, SIC Notícias e RTP-3.A presença do Papa Francisco em Portugal para a Jornada Mundial da Juventude deu origem à maior operação televisiva da história da CMTV, com mais de 200 profissionais envolvidos.A CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo mas ainda não está na TDT. Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.