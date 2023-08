Serviço de mensagens Telegram suspenso no Iraque para preservar "segurança nacional"

Deixou de estar acessível ao meio-dia deste domingo.

O Governo iraquiano anunciou este domingo a suspensão do Telegram em todo o país por razões de "segurança nacional", medida criticada pelos grupos de propaganda de fações pró-iranianas que utilizam amplamente este serviço de mensagens.

Ao meio-dia, o serviço deixou de estar acessível, com as novas mensagens a não carregarem, constatou a AFP em Bagdade. No entanto, o acesso ao Telegram foi possível utilizando uma VPN (rede privada virtual).

O Ministério das Telecomunicações iraquiano justificou a suspensão invocando "diretivas de autoridades superiores relacionadas com a segurança nacional".