Piloto da NASCAR suspenso após colocar gosto em publicação racista no Instagram

Noah Gragson será substituído pelo piloto Josh Berry na corrida deste fim de semana no Michigan, EUA.

O piloto da NASCAR Noah Gragson foi suspenso indefinidamente e já não vai participar na corrida deste domingo devido a uma polémica nas redes sociais. Em causa estará um screenshot que mostra que o piloto colocou um gosto numa publicação do Instagram racista sobre George Floyd, o homem negro que foi morto por um polícia branco em Minneapolis em 2020. De acordo com a NASCAR e a Legacy Motor Club, a equipa de Noah, o piloto será substituído pelo piloto Josh Berry na corrida deste fim de semana no Michigan, EUA.Gragson usou o Twitter para pedir desculpa aos fãs. "Estou desapontado comigo mesmo pela minha falta de atenção e ações nas redes sociais", disse Gragson. "Eu entendo a gravidade desta situação. Eu amo e aprecio toda a gente. Tento tratar toda a gente da mesma forma, independentemente de quem sejam. Fiz asneira, pura e simplesmente".As ações de Gragson "não representam os valores da nossa equipa", disse a Legacy Motor Club numa publicação no Twitter.