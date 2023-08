Termómetros registam mais de 40 graus em Lisboa

É necessário recuar a 2018 para na capital serem referidos valores tão elevados de temperatura.

O calor abrasador que atinge este domingo o território do Continente levou a que em Lisboa tenham sido superados os 40 graus. Dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) indicam que entre as 14h00 e as 15h00 na estação das Amoreiras o registo foi de 41,9 graus. Por sua vez, na estação de Gago Coutinho, no mesmo período o registo foi de 40,4 graus. E uma hora antes no Instituto Geofísico o valor obtido foi de 40 graus.

Não ocorre todos os anos, mas há registos anteriores de temperaturas superiores a 40 graus, em Lisboa, em agosto. Em 2003 no dia 1deste mês o registo máximo obtido no Instituto Geofísico, junto ao Jardim Botânico, foi de 41,8 graus. Embora este domingo tenham sido registados 41,9 graus na estação das Amoreiras, fonte do IPMA sublinha que é uma medição num espaço marcadamente urbano em que a concentração de construções e a circulação de veículos condicionam as temperaturas observadas.

Também a 4 de agosto de 2018 a capital atingiu valores superiores a 40 graus, com o registo de 44 graus na estação da Avenida Gago Coutinho e de 42,1 graus no Instituto Geofísico. O calor tórrido vai continuar nos próximos dias, depois de neste domingo também terem sido registados 42,6 graus no concelho de Portel. Até quarta-feira, a temperatura máxima deverá variar entre 35 e 40°C na maior parte do território, com exceção da faixa costeira ocidental, podendo atingir valores superiores a 40°C no Interior.