Estrela da seleção feminina dos EUA termina carreira após falhar penálti que ditou eliminação no Mundial

Bicampeãs caíram aos pés da Suécia nos 'oitavos'.

"Penso que jogámos muito bem. Estou muito feliz por saírmos (do Mundial) a jogar desta forma. Quer dizer, isto é como uma piada de mau gosto. Sou assim. É uma piada de humor negro [sobre o penálti falhado]. Sinto-me muito agradecida e realizada. Sei que é o fim e que é triste, mas saber que esta foi a única vez em que estive numa situação destas significa que tive muito sucesso. Gostei muito de jogar por esta equipa, foi uma honra", afirmou Megan Rapinoe no final do encontro.



"Penso que a equipa lutou sempre por mais e para mim isso é o mais importante... e usámos o nosso talento para fazer algo que mudou o Mundo para sempre. Isso significa muito", concluiu a atleta norte-americana.

Megan Rapinoe, estrela da seleção feminina dos EUA e eleita melhor jogadora do mundo em 2019, terminou a carreira com um penálti falhado, que conduziu à queda da formação norte-americana nos 'oitavos' do Mundial realizado na Austrália e na Nova Zelândia.Este domingo, as bicampeãs perderam no desempate através grandes penalidades com a Suécia por 5-4, após o 'nulo' (0-0) no marcador. A grande penalidade que a futebolista, de 38 anos, não conseguiu converter foi decisiva para o desfecho do jogo.