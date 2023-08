Mãe morre no dia do funeral da filha em Oliveira de Azeméis

Uma família de Oliveira de Azeméis vive dias difíceis após a morte de mãe e filha no espaço de seis dias. Ana Beatriz Soares, de 19 anos, perdeu a vida a 28 de julho numa violenta colisão entre dois carros e um veículo dos bombeiros, em Arouca. O funeral da jovem realizou-se a 3 de agosto, dia em que a sua mãe, Gabriela Soares, que lutava contra um cancro em fase terminal, veio também a falecer.A mulher foi a sepultar no passado sábado no jazigo da família onde está a filha. Nas redes sociais, as homenagens multiplicam-se: “Que tragédia tão grande! Numa só família, descansem em paz”, lê-se. “Descansa em paz, amiga. Voa até junto da tua filha Beatriz”, escreve uma amiga de Gabriela.

sabe que, à data, o acidente de viação vitimou ainda uma tia da jovem.