MAI destaca boa cooperação entre forças de segurança na JMJ

O Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, destacou esta segunda-feira a cooperação entre as diferentes forças de segurança na Jornada Mundial da Juventude e o empenho de todos os voluntários que contribuirão para a organização."Queria agradecer às forças e aos serviços por terem sido capazes de mostrar que a cooperação é um valor fundamental para garantirmos níveis elevados de segurança. Muito obrigado por isso à cooperação e à coordenação de todos. Queria saudar as forças e serviço de segurança portuguesas como também as europeias", referiu.José Luís Carneiro elogiou o trabalho do Secretário do Sistema de Segurança Interna, Paulo Viseu Pinheiro. "Deixo uma palavra de gratidão. A confiança que em nele foi depositada esteve à altura da mais elevada responsabilidade do Estado naquilo que foi o maior evento de sempre realizado em termos de coordenação, planeamento, implementação e monitorização", disse.O governante deixou ainda uma palavra de apreço às entidades voluntárias, como a Proteção Civil, e aos jovens de todo o País que estiveram envolvidos no processo de preparação do evento."Foi com esse sentido voluntário que foi possível estarmos tão bem preparados", concluiu.A Jornada Mundial da Juventude decorreu de 1 a 6 de agosto em Lisboa. Nesse mesmo período, a capital portuguesa esteve repleta de jovens e peregrinos de todo mundo. Este domingo, a missa presidida pelo Papa Francisco foi assistida por mais de 1, 5 milhão de pessoas.