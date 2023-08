Encontrado corpo do homem que caiu em canal de rega para salvar cão em Coruche

Vítima terá sido localizada cerca das 10h00 por um funcionário da Associação de Regantes do Vale do Sorraia, que deu o alerta às autoridades.

O corpo do homem que desapareceu na manhã de sábado num canal de rega, na zona de Santa Justa, freguesia do Couço, no concelho de Coruche, foi encontrado sem vida na manhã desta segunda-feira, 7 de agosto, junto à localidade de Barrosa, no concelho de Benavente, a cerca de 30 quilómetros do local onde foi visto pela última vez.Segundo fonte do Comando Sub-regional da Lezíria do Tejo, cerca das 12h00 as autoridades estavam a preparar os meios para retirar a vítima da água, num canal de rega com ligação ao de Santa Justa.O homem terá sido localizado cerca das dez da manhã por um funcionário da Associação de Regantes do Vale do Sorraia, que deu o alerta às autoridades.Recorde-se que a vítima, com cerca de 60 anos, mandou-se à água cerca das 10h44 deste sábado, 5 de agosto, para tentar salvar o seu cão , que tinha caído ao canal de rega, mas acabou por desaparecer na corrente, tendo o animal sido resgatado pouco depois pela GNR.O homem, residente na zona de Castelo Branco, estava acompanhado da esposa, e terão feito uma paragem para o animal beber água. A esposa acabou por ser assistida por uma equipa de psicólogos e transportada para o Hospital de Santarém em estado de choque.