Candidaturas ao ensino superior terminam hoje e já há mais de 56 mil candidatos

Número é ligeiramente mais baixo do que aquele registado no ano passado.

Mais de 56 mil estudantes já apresentaram a candidatura à primeira fase do concurso nacional de acesso ao Ensino Superior, que termina esta segunda-feira.

De acordo com os dados atualizados diariamente na página da Direção-Geral do Ensino Superior, até ao final do dia de domingo, a primeira fase do concurso contava já com 56.434 candidatos.

O número é ligeiramente mais baixo do que aquele registado no ano passado quando, a um dia do término do prazo, tinham-se candidatado 58.110 jovens.