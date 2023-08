Fabrizio Romano avança que Benfica fechou contratação de Trubin e guarda-redes reage

Guardião ucraniano do Shakhtar está a caminho das águias.

Anatoliy Trubin, guarda-redes ucraniano que vai rumar ao Benfica, comentou esta segunda-feira nas redes sociais uma publicação do jornalista italiano Fabrizio Romano, onde este confirmou que o negócio com as águias estava fechado pelos valores outrora confirmados : 10 milhões a pronto e mais 1 milhão consoante objetivos, com o Shakhtar a ficar com direito a 40% do valor de uma futura transferência.Instantes depois da publicação ter sido feita, Trubin colocou nos comentários um 'emoji' de dois olhos, como se estivesse 'de olho' em tudo o que se tem passado nos últimos dias.