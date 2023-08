O que se sabe sobre a mulher acusada de conspirar para matar Zelensky

Volodymyr Zelensky. A mulher tinha tentado obter informações sobre a agenda do presidente durante a visita a Mykolaiv, dizem os serviços secretos ucranianos em comunicado.Os serviços secretos ucranianos intercetaram a informação atempadamente e conseguiram aumentar a segurança do presidente durante a visita de Estado.

Após identificarem a mulher, os serviços secretos ucranianos continuaram a seguir-lhe os passos para conseguir obter mais informações sobre as pessoas com quem esta contactava na Rússia e as missões que lhe eram atribuídas.Após investigação, a inteligência ucraniana descobriu que a mulher tinha sido instruída para identificar a localização dos sistemas de guerra eletrónicos e depósitos de munição das Forças Armadas ucranianas perto de Ochakiv, em Mykolaiv. Os russos planeavam usar essa informação para lançar um novo ataque aéreo massivo na região.Os serviços secretos ucranianos detiveram a mulher em flagrante quando tentava passar informação aos cúmplices russos.A detida morava em Ochakiv, em Mykolaiv, e tinha trabalhado como vendedora de uma loja militar numa das unidades militares locais.Para conseguir recolher informações, a mulher conduzia pela cidade e tirava fotografias e filmava várias instalações ucranianas. Além disso, a mulher tentou usar o seu meio social para conseguir que algum conhecido, sem se aperceber, lhe desse informações úteis.A suspeita está sob custódia a aguardar julgamento. Pode ser condenada a uma pena até 12 anos de prisão.