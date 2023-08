MP vai investigar grupo que tentou travar celebração de católicos LGBTQIA+

PSP identificou os contestatários que levavam um bandeira com as cores da monarquia.

O Ministério Público (MP) vai abrir uma investigação aos 12 fundamentalistas católicos que tentaram travar uma celebração eucarística para os peregrinos LGBTQIA+, na Igreja da Ameixoeira, em Lisboa, na passada quinta-feira, avança o Expresso. A investigação surge no seguimento de uma participação que a PSP diz que vai aprensentar ao MP."Os suspeitos foram identificados e assim o MP detém toda a sua informação pessoal e pode facilmente notificá-los para depor", disse uma fonte judicial citada pelo jornal.Um dos elementos do grupo ligado aos setores mais conservadores da Igreja levava uma bandeira com as cores da monarquia. Os contestatários entraram na igreja, rezaram e e ergueram crucifixos, para espanto dos 30 fiéis que esperavam pelo início da missa, concelebrada por frei José Nunes e o padre James Alison.