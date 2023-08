Russos atacaram Zaporíjia mais de 100 vezes nas últimas 24 horas

Foram registados 29 casos de destruição de edifícios residenciais, anexos, maquinaria agrícola e infraestruturas sociais.

Zaporíjia foi alvo de 105 bombardeadamentos russos, esta segunda-feira, em 24 localidades. Segundo uma mensagem de Yuriy Malashko, governador de Zaporijia, no Telegram, foram registados 87 ataques de artilharia, três ataques com foguetes bem como ataques aéreos, quatro ataques com drones e oito ataques com rockets.Em Novodanylivka, uma casa ficou destruída por um ataque aéreo que vitimou um homem de 53 anos. Também uma mulher, de 83 anos, ficou ferida na sequência de um bombardeamento noturno de artilharia em Preobrazhenka.Foram registados 29 casos de destruição de edifícios residenciais, anexos, maquinaria agrícola e infra-estruturas sociais.