Polícia francesa encontra mulher desaparecida há 12 anos nua, com cabelo rapado e vários ossos partidos

Marido da vítima foi detido sob as acusações de tortura, violação agravada e sequestro.

A polícia francesa encontrou, esta segunda-feira, na cidade de Forbach, uma mulher de 53 anos que estava desaparecida desde 2011. A vítima, de nacionalidade alemã, estava fechada num quarto, nua, com o cabelo rapado e com vários ossos partidos. Às autoridades, a mulher conta que foi mantida em cativeiro pelo marido durante 12 anos.Segundo a BFMTV, a mulher conseguiu roubar um telefone no domingo e contactar os serviços de emergência para pedir ajuda. A alemã foi levada para o hospital. Estava desnutrida e com fraturas nos membros superiores e inferiores.De acordo com a imprensa francesa, em 2019 foi efetuada uma busca na casa do casal após a denúncia de um vizinho. À data, o suspeito negou todas as acusações.O companheiro da vítima foi detido sob as acusações de tortura, violação agravada e sequestro.