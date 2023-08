Homem encapuzado assalta farmácia em Oliveira de Azeméis

GNR tenta apurar o paradeiro do ladrão que conseguiu escapar com o dinheiro.

A Farmácia Pinheirense, em Oliveira de Azeméis, foi assaltada ao final da tarde desta terça-feira, por um encapuzado.O homem, que também tinha luvas, entrou no espaço, dirigiu-se à caixa registadora e retirou algumas notas.O suspeito entrou e saiu do estabelecimento sem interagir com os clientes e funcionários e conseguiu escapar com o dinheiro. Os clientes estavam, naquele momento, no interior da farmácia.O alerta foi dado para a GNR de Oliveira de Azeméis para um furto na farmácia Pinheirense, na Rua Abel da Silva Ribeiro, em Pinheiro da Bemposta.Quando a autoridade chegou ao local já o assaltante tinha escapado. A GNR investiga o caso e tenta apurar o paradeiro do ladrão.