Explosão em fábrica em Moscovo faz pelo menos 16 feridos

Explosão aconteceu num armazém que continha material pirotécnico. Edifício foi evacuado.

Uma fábrica ótico-mecânica na cidade russa de Sergiev Posad, situada a 50 quilómetros a nordeste de Moscovo, explodiu esta segunda-feira. Há pelo menos 16 feridos a registar.Segundo a Reuters, que cita a agência TASS, a fábrica de Zagorsk produz dispositivos ótico e optoeletrónicos, sendo as forças de segurança russas um dos seus clientes. No entanto, os serviços de emergência daquele país não suspeitam que a explosão tenha sido causada por ataque de drones ucranianos.A explosão aconteceu num armazém que continha material pirotécnico.Foi anunciada a evacuação total do edifício.