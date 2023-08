Ex-comandante da polícia rodoviária do Brasil detido por tentar atrapalhar apoiantes de Lula nas eleições presidenciais

Silvinei Vasques determinou a realização de mais de 500 Operações Stop nos estados do nordeste do país.

O ex-director-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, Silvinei Vasques, foi preso esta quarta-feira em Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, acusado de tentar atrapalhar a chegada de eleitores de Lula da Silva às seções de voto na segunda volta das presidenciais do ano passado. Vasques foi preso por agentes da Polícia Federal no âmbito de uma operação que cumpre ainda outros mandados de prisão e de busca e apreensão contra agentes da PRF.

No dia 30 de outubro de 2022, dia da segunda volta entre Bolsonaro e Lula, Silvinei Vasques, seguidor assumido de Jair Bolsonaro, determinou a realização de mais de 500 Operações Stop nos estados do nordeste do Brasil, tradicionalmente favoráveis ao então candidato Lula da Silva, com o pretexto de verificar as condições de segurança dos veículos que trafegavam nessa região no dia das eleições. Mas denúncias e inúmeras imagens mostram que os agentes da PRF só paravam carros e autocarros com bandeiras alusivas a Lula ou com ocupantes usando roupas encarnadas, a cor do Partido dos Trabalhadores, que eram minuciosamente revistados, tentando atrasar e até impedir a chegada desses potenciais eleitores aos seus locais de votação.

Silvinei Vasques foi figura habitual nos directos que Jair Bolsonaro fazia todas as semanas, na campanha eleitoral distribuiu cartilhas com a obrigatoriedade de os agentes lerem textos bíblicos, e na véspera das presidenciais declarou voto no então presidente e candidato à reeleição. Numa outra situação que chamou muito a atenção, pouco antes de Bolsonaro deixar a presidência, Vasques solicitou a passagem à reforma, que foi aceite menos de 48 horas depois, quando o processo normalmente leva até um ano, e mesmo sem reunir as condições exigidas pela lei.