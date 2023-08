Detido em Espanha homem que incendiou infantário abandonado e matou casal sem-abrigo no Seixal

Homem fechou o acesso a uma porta, impedindo que as vitimas também pudessem fugir do fogo.

Um homem, de 30 anos, ficou em prisão preventiva por suspeita de matar uma mulher de 53 anos, e o companheiro, de 48, que morreram carbonizados num antigo infantário, na Cruz de Pau, Seixal, ocupado ilegalmente pelo casal há cerca de um ano, depois de ser detido pela Polícia Judiciária (PJ) em colaboração com a Polícia Nacional espanhola, no âmbito do cumprimento de um Mandado de Detenção Europeu.

Após atear o fogo, o homem fechou o acesso com o recurso a uma porta, impedindo que as vítimas fugissem, explica a PJ em comunicado.

O detido, que não tem residência em Portugal, esteve em fuga até ser identificado em Espanha.