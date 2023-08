Revelada a causa da morte do neto de Robert de Niro

Jovem foi encontrado morto dia 2 de julho.

Os resultados da autópsia de Leandro de Niro, neto do ator Robert de Niro, revelaram que o jovem morreu devido a uma overdose de drogas. A informação foi avançada pela revista People.Segundo o médico-legista, a morte de Leandro foi acidental, tendo resultado dos efeitos tóxicos provocados pela mistura de fentanil, bromazolam, alprazolam, 7-aminoclonazepam e cocaína.De acordo com a Drug Enforcement Administration, o fentanil, um opioide sintético, é 50 vezes mais potente que a heroína. Dois miligramas de fentanil podem ser letais, dependendo do tamanho corporal, tolerância e uso passado de uma pessoa.Leandro, de 19 anos, foi encontrado morto a 2 de julho na sua casa em Manhattan. O jovem era um aspirante a ator que tinha conseguido papéis no filme 'A Star Is Born' e 'Cabaret Maxime', de 2018, e em 'The Collection', de 2005.