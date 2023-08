Polícia rejeita sequestro de mulher que diz ter sido mantida em cativeiro pelo marido durante 12 anos

Homem tinha sido esta segunda-feira detido pelas autoridades, mas já se encontra em liberdade.

O Ministério Público francês revelou, esta quarta-feira, não ter sido detetado "qualquer projeção de sangue ou fratura" ou "registo ginecológico que sugira sexo forçado e até consensual" na mulher que diz ter sido mantida em cativeiro pelo marido, durante 12 anos, na cidade de Forbach, em França, avança o jornal Le Figaro.



Depois de ser ouvida pela Polícia Judiciária de Metz e de manter todas as acusações contra o marido,o





procurador da República francês, Olivier Glady, afirmou esta terça-feira, em conferência de imprensa, que a "situação de sequestro" denunciada é uma "realidade inexistente". O homem que estava acusado de tortura, violação agravada e sequestro, tinha sido esta segunda-feira

pelas autoridades, mas já se encontra em liberdade.





As investigações realizadas pela polícia confirmaram que a mulher sofre de alopecia, uma condição que provoca a queda de cabelo, o que explica a cabeça rapada. A mulher seria "afetada por patologias inflamatórias do tipo reumatológico" acompanhadas de "alergias", que a impediram de se movimentar durante vários meses devido a um agravamento da doença.



Apesar de culpar o marido pelo seu estado de saúde, a alemã tinha acesso a uma televisão, computador e telefone. Segundo o procurador, o marido cuidava diariamente da mulher e da sua higiene.



Quanto à falta de acompanhamento médico à doente, o marido justificou a decisão pelo facto do casal não estar inscrito na segurança social francesa e que, por essa razão, tinha receio dos "custos envolvidos". Também a barreira linguística e "constrangimentos administrativos" foram apontadas pelo homem.



A mulher alemã, de 53 anos, que estava desaparecida desde 2011 foi encontrada fechada num quarto, nua, com o cabelo rapado e com vários ossos partidos, esta segunda-feira, pela polícia francesa, na cidade de Forbach. Às autoridades, a mulher contou que foi mantida em cativeiro pelo marido durante 12 anos.