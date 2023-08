Homem que ameaçou de morte Presidente da República acusado pelo Ministério Público

Marco Aragão, ex-oficial do Exército, enviou, dentro do envelope, uma munição real.

O homem que enviou uma carta ao Presidente da República com ameaças de morte foi acusado pelo Ministério Público. A acusação é 19 de julho, mas só agora foi conhecida. Marco Aragão, de 40 anos, responde por um crime de coação agravado na forma tentada, um crime de extorsão agravada na forma tentada, um crime de detenção de arma proibida, um crime de acesso indevido e um crime de desvio de dados. Para dar maior credibilidade à ameaças, Marco Aragão, ex-oficial do Exército, enviou, dentro do envelope, uma munição real.