Ronaldo classifica Al Nassr para a final da Taça dos Campeões Árabes

Capitão da seleção portuguesa marcou aos 75 minutos o único golo do encontro.

O Al Nassr de Cristiano Ronaldo classificou-se, na tarde desta quarta-feira, para a final da Taça dos Campeões Árabes ao vencer o Al Shorta por 0-1 com um golo do astro português aos 75 minutos.O capitão da seleção portuguesa, que está há quatro jogos seguidos a marcar, concretizou, através de uma grande penalidade, o golo que coloca a formação de Luís Castro na final da Taça dos Campeões Árabes. O português foi considerado o melhor jogador em campo no encontro.Ronaldo já tinha feito balançar as redes do Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium aos 31 minutos da primeira parte, mas o golo acabou por ser anulado.A formação saudita marca, assim, encontro com o vencedor da outra meia final, entre o Al Hilal, de Jorge Jesus, e o Al Shabab.