Atropelamento mortal na Maia corta circulação ferroviária na Linha do Minho

No local estiveram 17 operacionais apoiados por sete viaturas.

A Linha do Minho está interrompida no sentido descendente em Águas Santas, concelho da Maia, distrito do Porto, na sequência de um atropelamento ferroviário que provocou esta quarta-feira um morto, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

O Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto referiu à Lusa, pelas 23h15 desta quarta-feira, que o incidente provocou uma vítima mortal e que a circulação ferroviária estava interrompida.

O atropelamento ferroviário ocorreu junto à Estação de Águas Santas e levou à suspensão da circulação de comboios entre Contumil e Ermesinde na via Descendente, adiantou à Lusa fonte da CP - Comboios de Portugal.

A circulação de comboios está a efetuar-se em 'marcha à vista' na via Ascendente entre Contumil e Ermesinde, acrescentou a mesma fonte.

O alerta para o acidente foi dado pelas 22h30 e no local, pelas 23h30, encontravam-se 17 operacionais apoiados por sete viaturas.