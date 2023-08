Jovem detido por invadir o campo durante jogo do Sp. Braga na Liga dos Campeões

Detido foi notificado para comparecer junto do tribunal da cidade de Braga.

O Sp. Braga volta a encontrar o Backa Topola para a segunda mão da 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões no dia 15 de agosto pelas 18h.

Um jovem de 18 anos foi detido, na noite desta terça-feira, por invadir a área do recinto desportivo do Estádio Municipal de Braga, durante o jogo entre o Sp. Braga e os sérvios do TSC Backa Topola, a contar para a 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.Segundo o comunicado da PSP de Braga, o jovem "foi notificado para comparecer hoje [esta quarta-feira] junto do Tribunal de Braga". Sp. Braga defrontou o TSC Backa Topola na primeira mão da 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Com golos de Bruma, aos 17 minutos, Pizzi, aos 19, e Álvaro Djaló, aos 87, os arsenalistas venceram a formação sérvia e estão a um passo do playoff de acesso à liga milionária.