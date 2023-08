Mulher polícia de 28 anos morre em acidente com carro de patrulha em Sacavém

Teresa Roldão conduzia o veículo. Acidente fez ainda três feridos.

Agente da PSP de 28 anos morre em acidente com carro de patrulha em Sacavém

Um carro de patrulha da PSP despistou-se, esta madrugada, em Sacavém e provocou um morto e três feridos. O acidente aconteceu por volta das 0h00 desta quinta-feira, quando os agentes da polícia seguiam em trabalho e acabaram por colidir com um bloco de betão.sabe que a vítima mortal, condutora do veículo, é Teresa Roldão, uma agente de 28 anos. Ainda chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.Jaime Sousa, um outro PSP, e Pedro Ramos e Luís Rodrigues, dois estagiários, são os três feridos. Foram levados para o Hospital de Santa Maria e de São José.Os alunos do curso de formação estão em estado grave. Um sofreu fraturas ao nível das pernas, cabeça, rosto e ombros, enquanto outro sofreu ferimentos num pé.O outro agente da PSP já teve alta e encontra-se em casa a recuperar.







"O Presidente da República apresenta à família enlutada a sua solidariedade e os mais sentidos pêsames pela vida perdida no cumprimento da sua missão, sentimentos que estende à PSP e deseja as rápidas melhoras ao Agente e aos alunos feridos", escreveu o Chefe de Estado numa nota divulgada no site da Presidência. "Quero também deixar uma palavra de gratidão a todos os polícias que, diariamente, dão o melhor de si e colocam a vida em risco na defesa da comunidade e do Estado de Direito", lê-se num comunicado divulgado pelo Gabinete da Administração Interna.

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, já se manifestaram sobre o ocorrido. Referiram que receberam a notícia com grande consternação e profunda tristeza, tendo lamentado a morte da agente bem como o estado de saúde dos restantes envolvidos.