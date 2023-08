Gangue "Los Lobos" reivindica responsabilidade na morte de Fernando Villavicencio

Candidato às presidenciais do Equador foi morto a tiro esta noite de quarta-feira.

"Los Lobos", um dos maiores gangues no Equador, reivindicou esta quinta-feira responsabilidade pelo assassinato do candidato às presidenciais Fernando Villavicencio. O grupo criminoso divulgou a informação num vídeo partilhado no Twitter e ameaçou que "tudo se repetirá caso os políticos não cumpram a sua palavra".Fernando Villavicencio, de 59 anos, foi morto a tiro na noite desta quarta-feira depois de sair de um evento da campanha em Quito, capital do país sul-americano. A morte foi confirmada pelo atual presidente equatoriano Guillermo Lasso."Garanto que este crime não vai passar impune", escreveu na rede social X (antigo Twitter).