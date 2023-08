Mãe e filho gravemente feridos após incêndio deflagrar numa casa de férias em Alijó

Vítima mais grave, uma mulher de 72 anos, ficou com 90% do corpo queimado.

Duas pessoas ficaram gravemente feridas na sequência de um incêndio numa casa de férias na freguesia de Carlão, em Alijó, esta noite de quarta-feira. As vítimas são mãe e filho, de 72 e 44 anos, respetivamente.A causa do fogo foi uma fuga de gás. O alerta foi dado por volta das 22h40.A casa ficou totalmente destruída, sendo que algumas outras nas proximidades acabaram por também sofrer danos.Ao que oapurou junto de testemunhas da ocorrência, a mulher saiu do local com o cabelo e as roupas a arder. É a vítima mais grave, com 90% do corpo queimado.