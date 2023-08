Ladrão em fuga após tentar assaltar um supermercado em Valongo

Mulher resistiu ao assalto e o ladrão acabou por fugir do local.

Um homem, entre os 30 e os 40 anos, tentou assaltar ao final da tarde o supermercado ‘Lidl’ na rua Fonseca Dias, em Valongo. O suspeito entrou no espaço esta quinta-feira por volta das 18h15 e dirigiu-se a uma das caixas. Garantiu à funcionária que tinha uma arma de fogo e exigiu dinheiro.A mulher resistiu ao assalto e o ladrão acabou por fugir do local.A PSP foi acionada para o local, mas o caso está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária do Porto.